Терпящее бедствие в Северном море судно Solong перевозит яды

Ядовитый груз оказался на борту судна Solong, терпящего бедствие в Северном море. Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером у восточного побережья Великобритании.

Как сообщил британский журнал, посвященный морским перевозкам, Lloyd's List, на борту Solong находятся 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия. Это вещество широко используется в сфере золотодобычи для извлечения металла из руды, а также в ряде других промышленных процессов, уточняет ТАСС.

Об аварии стало известно примерно в 13:00 мск. Находясь на якорной стоянке в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate столкнулся с контейнеровозом Solong. В результате получило повреждения грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что привело к его разливу и возгоранию. Сообщалось о взрывах на танкере. Все 37 моряков с двух судов были спасены, один из них госпитализирован.