Вашингтон и Пекин начали подготовку к саммиту Трампа и Цзиньпина

Подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждают Вашингтон и Пекин. Переговоры могут состояться в июне, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что переговоры находятся на ранней стадии. Однако, как отмечается, сам факт обсуждения саммита свидетельствует о взаимном интересе сторон к укреплению двусторонних контактов на фоне торговых и геополитических трений.

Возможность организации встречи в июне – месяце, когда оба лидера отмечают дни рождения, – рассматривается сторонами как способ продемонстрировать добрую волю в период торговой напряженности. День рождения Трампа приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15-го числа того же месяца.