Хинштейн сообщил о жертвах в торговом центре в Курской области после удара ВСУ

Три человека погибли, девять ранены в результате атаки ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой в Курской области. Новость сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять - получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых - четверо подростков 13-14 лет (слава Богу, все не тяжелые)", - сообщил Александр Хинштейн.

Он отметил, что пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, при этом подчеркнув, что в ближайшее время силами санавиации их доставят в областную клиническую больницу. На месте происшествия находится глава Беловского района и другие должностные лица.

Также Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. При этом он отметил, что правительство Курской области окажет поддержку, и заявил, что лично следит за ситуацией.