Столкновение судов в Северном море угрожает экологической катастрофой. У берегов Англии контейнеровоз с грузом ядовитого цианистого натрия протаранил стоявший на якоре танкер.

На его борту находилось 200 тысяч баррелей авиационного топлива для нужд Пентагона. На судах вспыхнул пожар - огонь не удается потушить до сих пор. 36 членов экипажей спасены, один числится пропавшим без вести - его поиски уже прекращены.

К месту происшествия прибыли пожарная авиация и специальные суда. Масштабы утечки химикатов в море пока неизвестны. По предварительной версии, причиной столкновения мог стать сильный туман.