Один из самых активных вулканов Центральной Америки снова проснулся

В Гватемале снова проснулся вулкан Фуэго - один из самых активных в Центральной Америке. Выбросы дыма, газа и пепла поднимаются на высоту до семи километров и представляют угрозу для авиации.

В зоне риска - несколько населенных пунктов, где проживает около 30 тысяч человек. Проводится срочная эвакуация. Не работают госучреждения и школы, перекрыты дороги. На помощь спасателям и полиции направлены военные.

По словам специалистов, наибольшую опасность представляют так называемые лахары - грязевые потоки воды, пепла и горных пород, которые способны похоронить целые города.