Человек погиб при ударе БПЛА в Подмосковье

В результате массовой атаки беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на Москву и Московскую область погиб человек. Об этом во вторник, 11 марта, рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедове (село Ям).

Причинен также материальны ущерб: как минимум семь квартир повреждены в подмосковном Раменском при падении обломков беспилотных летательных аппаратов на жилой дом. Эвакуировать пришлось 12 человек.

Из-за падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Интервалы между поездами пришлось увеличить, поэтому задерживается ряд поездов в направлении Москвы и Московской области.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) предупредили, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский, Внуково.