Американские власти не собираются предоставлять военную помощь Украине. В этом заверил в понедельник, 10 марта, госсекретарь США Марко Рубио.

Что касается возобновления поставок военной помощи киевскому режиму, политик предложил дождаться итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

По мнению Рубио, "если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны", тогда "будут приняты решения относительно текущей паузы", сообщает РИА Новости.

Хотя диалог Москвы и Вашингтона постепенно восстанавливается, от американской стороны звучат угрозы новых санкций. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская администрация изучает такую возможность. Ужесточение рестрикций рассматривается как способ сподвигнуть Россию к мирному урегулированию конфликта с Украиной.

Между тем в Службе внешней разведки России предупредили, что далеко не всем по душе мирные планы Соединенных Штатов. В Лондоне крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам.