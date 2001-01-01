Певица Ольга Орлова рассказала о выкидышах

Ольга Орлова дважды мама. В 2001 году у нее родился сын Артем. А в 2023 году на свет появилась дочь Анна. Интересно, что в беременность на тот момент 45-летней Орловой не все поверили. Нашлось немало людей, решивших, что певица имитирует беременность.

В программе "Основано на реальных событиях" артистка призналась, что пережила несколько выкидышей.

"Дело в том, что для меня успешно забеременеть вообще не проблема. Для меня проблема была другая, была проблема вынашивания. Вот тут у меня было большое количество попыток, не буду говорить сколько, чтобы не отпугивать тех, кто собрался вступить, так сказать, в мои ряды. У нас ушло где-то два с половиной года на то, чтобы все получилось", - сообщила певица.

Ольга рассказала, что перед беременностью прошла тщательное обследование. Медики дали положительный прогноз. Но и на протяжении всех девяти месяцев ожидания популярная певица держала руку на пульсе, внимательно следя за своим состоянием, не давая себе лишний раз порадоваться, потому что знала, что конкретно в ее случае в любой момент все может кардинально поменяться.