337 украинских беспилотников сбиты над регионами России

В ночь на 11 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских дронов: 91 БПЛА – над Московской областью, 126 БПЛА – над Курской областью, 38 БПЛА – над Брянской областью, 25 БПЛА – над Белгородской областью, 22 БПЛА – над Рязанской областью, десять БПЛА – над Калужской областью, восемь БПЛА – над Липецкой областью, восемь БПЛА – над Орловской областью, шесть БПЛА – над Воронежской областью и три БПЛА – над Нижегородской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

В результате массовой атаки беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на Москву и Московскую область погиб человек. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Из-за падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Интервалы между поездами пришлось увеличить, поэтому задерживается ряд поездов в направлении Москвы и Московской области.

Ранее стало известно, что российские войска практически вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью. Как сообщил военный эксперт Ян Гагин, действия ВСУ позволили российским войскам успешно наступать на курском участке фронта.