Захарова предложила властям Дании подумать над защитой Гренландии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией высказалась о готовности датских властей направить своих миротворцев на Украину.

Руководитель внешнеполитического ведомства Дании Лёкке Расмуссен заявил о готовности Копенгагена отправить датские войска на территорию Украины. Комментируя это, Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале: "А Гренландию кто будет охранять?".

В качестве варианта спикер Министерства иностранных дел России предположила, что это будут делать "понаехавшие в Данию беженцы с Украины".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров дал отпор американскому журналисту, заговорившему о вероятности территориальных уступок Москвы для урегулирования конфликта с киевским режимом. Министр припомнил американцу Данию с Гренландией.

Между тем в Гренландии, которая обладает огромными запасами полезных ископаемых и занимает стратегическое положение в Арктике, считают, что выжидательный подход Евросоюза исчерпывает себя.