Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как планируется, встретится с президентом России Владимиром Путиным 13 марта. Об этом пишут несколько американских средств массовой информации со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, журналист Axios Барак Равид в соцсети Х пишет, что его собеседник "подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться".

Агентство Bloomberg отмечало, что "Стивен Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным".

При этом повестка предстоящей встречи не раскрывается, а Кремль официально не комментирует эти сообщения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прояснил вопрос о том, как часто контактируют президенты России и Соединенных Штатов. Официальный представитель Кремля отметил, что "вот в эту президентскую итерацию у них единожды был разговор".

Трамп тем временем продолжает гнуть свою линию, уверяя в том, что единственным его желанием является восстановление мира. Однако депутат Госдумы Михаил Делягин пояснил, что "Украина — это актив", а задача американского президента — отобрать его у англичан.