Карьера Анны Пересильд оказалась под вопросом

Анна Пересильд прославилась после того, как на экраны вышел многосерийный фильм "Слово пацана, кровь на асфальте". Наследница актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя получила восторженные отзывы о своей работе, стала желанной гостьей на красных дорожках различных мероприятий. Ее зовут сниматься в самые разные проекты.

Однако мать юной актрисы Юлия Пересильд весьма осторожна в том, что касается ее будущего. Она не исключает, что Анна свяжет жизнь с чем-то другим. Актриса уверена, что видеть Анну только в одном кинематографе преждевременно, передает Starhit.

"В свои 15 лет она достойно работает. Но я бы тут не забегала слишком далеко вперед. Непонятно, как сложится ее жизнь, непонятно, сохранится ли у нее интерес к этой профессии, выберет ли она этот путь... Мы видим примеры огромного количества людей, растерзанных, раздавленных этой профессией, потому что она опасна! Она для того, кто умеет держать ситуацию, кто понимает, что это труд и дисциплина", - заключила Юлия Пересильд.