Собянин: Отбита самая массированная атака вражеских дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин с начала атаки украинских дронов (4.35 утра) оперативно оповещал граждан о происходящем в своем официальном телеграм-канале. Теперь все закончилось.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - поблагодарил он.

Напомним, что в ночь на 11 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских дронов над регионами России. В результате массовой атаки беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на Москву и Московскую область погиб человек. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Из-за падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.