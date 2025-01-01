Киевский режим направил свои беспилотники на Москву накануне визита высокопоставленной делегации — генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом заявила во вторник, 11 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила спикер МИД России в своем Telegram-канале, подобное происходит не в первый раз: киевский режим и раньше пытался сопроводить "атакой ВСУшных дронов" приезд в Москву высокопоставленной зарубежной делегации.

В этот раз налет украинских БПЛА приурочен в приезду генсека ОБСЕ. ПО выражению Захаровой, это "глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла, — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе".

В российском Министерстве обороны рассказали, что в ночь на 11 марта украинские националисты направили на регионы нашей страны сразу 337 беспилотных летательных аппаратов. Это крупнейшая атака с начала 2025 года.

Не обошлось без жертв. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедове (село Ям).