337 вражеских беспилотников уничтожили этой ночью над российскими регионами расчеты ПВО, сообщили в Минобороны. В результате самой массированной атаки на Москву и область погибли два человека. В Минздраве сообщают о 18-ти пострадавших, в их числе - трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В четыре часа утра жителей Подмосковья разбудили звуки взрывов - работала система ПВО. Украинские боевики предприняли самую массированную с начала года атаку беспилотниками по центральной России, сообщили в Министерстве обороны. Больше 90 дронов были сбиты на подлете к Москве. Мэр Сергей Собянин в режиме реального времени сообщал в своем телеграм-канале последние данные.

Обломки одного из беспилотников попали в многоэтажку на Домодедовской улице в Москве. Пострадавших нет. Повреждены элементы фасада здания. На месте происшествия работают правоохранители и оперативные службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что от украинских БПЛА сильнее всего пострадали три муниципалитета. В Домодедове после падения беспилотника начался пожар на парковке одного из предприятий. Погиб 38-летний охранник. Еще двух человек с различными травмами доставили в местную больницу. В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. 50-летний мужчина скончался в больнице. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. В городе повреждены семь квартир в одном из жилых домов.

Всего за эту ночь со стороны Украины были запущены 337 дронов. 126 беспилотников уничтожены над Курской областью, 38 – над Брянской, 25 - над Белгородской и 22 – над Рязанской. Также еще несколько были сбиты или подавлены системой РЭБ над территориями Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областей.

Эту преступную, варварскую атаку киевский режим предпринял явно неслучайно. Ведь именно сегодня в Эр-Рияде должна состоятся встреча украинской и американской делегаций, а в Москву прибывает глава ОБСЕ.

"Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

По факту массированной атаки на мирных граждан Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Еще одно уголовное дело по статье о терроризме возбуждено после вчерашней атаки на Курскую область. Украинские боевики нанесли удар по мирным жителям в слободе Белой. Прицельно били по торговому центру вечером, когда люди шли за покупками. Сегодня число жертв этой атаки увеличилось до шести человек.