Зрители ТВЦ собирают средства на лечение двухлетнего Димы Филиппова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение двухлетнего Димы Филиппова. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Из-за высокодозной химиотерапии у ребенка отказали ноги, поэтому курс пришлось прервать. Врачам удалось стабилизировать состояние, сейчас Дима в ремиссии. Но необходимо продолжать лечение, иначе болезнь вернется. И сможет ли ребенок пережить рецидив, неизвестно. Поэтому срочно требуется специальный препарат. Его стоимость - больше миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Это был один из самых тяжелых моментов, когда у маленького Димы отказали ноги. А ведь совсем недавно мальчик отмечал свой второй день рождения, ходил в садик, много смеялся и бегал. Но прошлой осенью внезапно начал хромать. Дальше поликлиника, анализы и страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

Диме срочно назначили высокодозную химиотерапию. Больше месяца мальчик не выходил из больничной палаты. Лечение переносил очень тяжело. От сильных препаратов начались серьезные осложнения. Дима совсем ослаб, почти перестал есть, его все время тошнило.

"Самое сложное было смотреть, как он страдает. И ты ничего не можешь сделать. Тяжело было смотреть, как он худеет", - говорит папа.

Срочным рейсом санавиации мальчика доставили в Санкт-Петербург. Врачам удалось буквально поставить Диму на ноги. Теперь он заново учится ходить.

Сейчас мальчик в ремиссии. Но чтобы смертельная болезнь не атаковала вновь, необходимо как можно скорее продолжить лечение. Однако те же сильнодействующие препараты, из-за которых Дима перестал ходить, его организм не вынесет. Есть другое эффективное лекарство. Оно поможет собственному иммунитету Димы побороть раковые клетки и закрепить ремиссию. Но стоит спасительный препарат больше миллиона рублей. Родители мальчика собрать такую сумму не могут - в семье двое детей, работает сейчас только папа.

"Диме необходимо проводить курс иммунотерапии, чтобы поддержать ремиссию, сохранить, укрепить ее, если этого не проводить - высоки риски развития рецидива заболевания. Болезнь может вернуться", - сообщил Глеб Дербышев, детский-онколог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой.

Дима уже устал от тяжелых процедур и горьких лекарств. Сил так мало, что он может заснуть прямо во время обеда, за столом. Из-за слабого иммунитета мальчику нельзя никуда ходить, видеться с родными – по ним ребенок очень скучает.

Дима очень ждет, когда вернется домой, чтобы обнять бабушку и дедушку, поиграть со старшей сестрой, снова ходить в детский сад. И в наших силах подарить этому отважному мальчику шанс на выздоровление.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Дмитрия Филиппова, программа 2237