Самый русский, самый грозный: в стране отмечают 180-летие Александра Третьего

В усыпальнице династии Романовых - Петропавловском соборе - ковчег над подземным склепом Александра Третьего находится слева от алтаря, в северном нефе. Какие бы события ни потрясали страну, в день рождения этого императора здесь всегда проходит церковная служба.

О его правлении ходят легенды. Чего стоит знаменитое "Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу". Считается, что эту крылатую фразу император произнес на берегу пруда в парке Гатчинского дворца. А после рыбалки он принял иностранных послов в своем рабочем кабинете.

"Он стал поистине невероятным императором, при котором Россия не вела ни одной войны. По словам самого императора, в Европе не выстрелит ни одна пушка без соизволения русского царя. Это действительно так было, недаром он получил прозвище у народа - Царь-миротворец", - рассказал Владимир Дервенев, председатель паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии РПЦ МП, член Русского географического общества.

Его не готовили управлять страной, наследником престола считался старший сын Александра Второго Николай. Но цесаревич скоропостижно скончался в 22 года. И после трагической гибели отца в результате очередного покушения именно Александр Александрович принял огромную империю, раздираемую изнутри революционным террором и радикальными движениями. Ему было 36, а он уже понимал: Россия может надеяться только на себя.

"Александр любил повторять: у России друзей нет. Огромности нашей боятся, есть только два друга - армия и флот. Его стремления были к тому, чтобы укрепить страну, укрепить Россию, а наследство после смерти Александра Второго, царя-реформатора, ему досталось очень тяжелое. Это и дефицит бюджета, и небрежное отношение к труду хлебопашца, иностранные товары заполонили рынок", - отметила Марина Логунова, главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук.

Александр Третий был убежден: путь России - не в подражании Западу. В отличие от своих предшественников, он говорил только по-русски и принципиально не брил бороды. Историки писали про него: прост и непритязателен в быту. Не любил светских балов и официальных церемониалов. Из помпезного Эрмитажа, где Романовы жили поколениями, перебрался в более скромный Аничков дворец. А вот страна при нем развивалась небывалыми темпами. Конец 19 века в России - это расцвет промышленности, первое место в мире по сельскохозяйственному экспорту, крупнейшие стройки и тысячи километров железных дорог.

А еще император Александр Третий был тонким ценителем искусства, очень хорошо разбирался в живописи, он даже собирал собственную коллекцию картин русских художников. И мечтал создать в Санкт-Петербурге галерею национальной живописи. Но не успел. Галерею открыл сын императора - Николай Второй. Она сейчас известна во всем мире как "Русский музей".

Его правление продолжалось 13 лет - император умер от болезни, не дожив до 50. Самый известный памятник Александру Третьему в Петербурге - конная статуя работы скульптора Паоло Трубецкого. Не очень любимая горожанами за грузность и неизящество, она невероятно точно передает сущность царствования императора. Могучий богатырь на неповоротливом тяжеловесе символизирует Россию под управлением несгибаемой исполинской руки. Император действительно был огромного роста - более 190 сантиметров - и невероятной физической силы.

Еще в память об Александре Третьем в Петербурге есть разводной мост. Он был открыт в 1903 году и исправно работает уже больше 120 лет. В знак уважения к самому русскому императору России в договоре о возведении моста был прописан особый пункт, согласно которому строили переправу только российские рабочие и только из отечественных материалов.