Украинская делегация на переговорах с Соединенными Штатами в Джидде попытается добиться замедления поворота США к России. Такое мнение высказывают аналитики и бывшие украинские чиновники.

По словам собеседников The New York Times, в Киеве видят, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта "находятся в равных позициях". При этом глава киевского режима Владимир Зеленский "ничего не может сделать".

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил мнение, что Киев едва ли пойдет на уступки в ходе переговоров с США в Саудовской Аравии, а будет настаивать на создании механизма принуждения России к прекращению огня. В качестве аргумента, по словам Загороднюка, киевский режим может использовать довод о том, что у России будет больше возможностей для восстановления своей армии при паузе в боях.

При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, предваряя переговоры в Саудовской Аравии, уже заявил, что киевский режим готов лишь на ограниченный компромисс и не согласится на навязываемые американской администрацией условия. По его словам, Украина предлагает перемирие в небе, "но не на суше".

Между тем госсекретарь США Марко Рубио предложил дождаться итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии в контексте военной помощи Киеву. Политик отметил, что "если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны", тогда "будут приняты решения относительно текущей паузы".