Россиян предупредили о наказании за шалфей и голубой вьюнок на дачном участке

Российское законодательство запрещает гражданам выращивание определенных растений — нарушение этой нормы грозит штрафами и даже лишением свободы. Об этом напомнил во вторник, 11 марта, юрист Илья Русяев.

Как рассказал специалист в интервью РИА Новости, среди запрещенных к выращиванию растений — мак снотворный (Papaver somniferum) и другие виды рода Papaver, которые содержат морфин и кодеин. Нельзя выращивать ипомею трехцветную (Ipomoea tricolor), декоративный вьюнок с голубыми цветами, поскольку его семена содержат психоактивные вещества.

Под запретом также находится турбина щитковидная (Turbina corymbosa), гармала обыкновенная (Peganum harmala), мимоза хостилис (Mimosa hostilis), шалфей предсказателей (Salvia divinorum) и некоторые другие его виды.

Если на участке дачника найдут парочку запрещенных растений, нарушитель может отделаться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей или арестом до 15 суток. При обнаружении десяти и более растений, что считается крупным размером нарушения, возможна уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы на два года, предупредил Русяев.

Ранее сообщалось, что дачникам разрешили срывать плоды с деревьев, которые растут за границами их участков, если это касается посадок на территории общего пользования садовых товариществ.

Тем временем Федеральная налоговая служба объяснила, когда за теплицы, бани, сараи и иные хозяйственные постройки на дачных участках придется платить налог на имущество физических лиц.