СКР завел дело о массовой атаке дронов на Москву

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом рассказала во вторник, 11 марта, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как подтвердила представитель Следкома, в результате этой атаки есть погибший и пострадавшие. В рамках расследования будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Петренко уточнила, что Следственный комитет проводит расследование по пункту "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Террористический акт"), сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил за отличную работу силы противовоздушной обороны, защитившие столичный регион от массированной атаки украинских националистов. Собянин рассказал, что были сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что киевский режим направил свои беспилотники на Москву накануне визита высокопоставленной делегации — генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.