Соседов добил приговоренную Блиновскую

3 марта Савеловский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Елене Блиновской. Ее осудили на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Адвокаты просили суд отложить отправку Блиновской в колонию в связи с тем, что у нее есть дети в возрасте до 14 лет, однако ходатайство было отклонено.

А ведь еще не так давно Елена Блиновская вела совсем другой образ жизни. Она много путешествовала, устраивала роскошные мероприятия. Один ее день рождения с ведущими Ксенией Собчак и Иваном Ургантом чего стоил! Однако все увеселения остались в прошлом. А тут "королеву марафонов" неожиданно добил музыкальный критик Сергей Соседов.

"Нет в ней должной харизмы. Внешность у нее самая обычная, примитивная. Обычная серая мышка! Говорит скучно и неинтересно", - заявил Соседов в разговоре Teleprogramma.pro.

Отметим, что как только приговор окончательно вступит в законную силу, в течение десяти дней Блиновскую отправят в колонию, где она будет отбывать наказание. Предположительно, ее увезут или в Можайскую колонию или в колонию в Ивановской области