"Не смогу простить": Наталья Подольская рассказала о предательстве

Наталья Подольская и Владимир Пресняков этим летом отметят круглую дату - 20 лет со дня свадьбы. Супруги живут в собственном доме и воспитывают сыновей Артемия и Ивана. Не секрет, что в самом начале романа у певцов возникли сложности, их отношения могли вообще не сложиться. Дело в том, что на момент знакомства с Натальей Владимир был женат. Подольская об этом узнала не сразу, а когда правда выяснилась, то решила порвать с Пресняковым. После своего радикального решения певица сильно страдала. Переживал и Владимир. В итоге, певец оформил развод и женился на Наталье.

В интервью "Коллекции Караван историй" Подольская призналась, что не смогла бы смириться с двуличием и простить предательство. "Для меня это что-то более глобальное, чем измена. Предательство со стороны друзей или родных — то, что я не смогу простить", - сообщила певица.

А вот Владимир Пресняков оказался не таким категоричным. Он высказал мнение, что надо уметь отпускать обиды. "Надо уметь это делать, иначе ты сам себя закопаешь в обидах. Другое дело, смогу ли я с этим жить. Простить — смогу, но жить — не всегда", - рассуждает артист.

В настоящее время Подольская и Пресняков заняты строительством нового дома. Им повезло найти подходящий участок в том же районе, где они живут последние десять лет. Артисты решили расширяться в связи с взрослением детей.

"Если есть возможность, почему не сделать быт более комфортным? Хочется, чтобы все было в белых тонах. У мальчиков есть комнаты, но они маленькие. Хочется, чтобы у них было больше пространства", - заключил Владимир Пресняков.