Украинским властям придется отказаться от части территории, присоединенной к Российской Федерации, для достижения соглашения о мире. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Заявление о территориях американский политик сделал, направляясь в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией, пишет Politico. По словам Рубио, это "единственный способ" положить конец военному конфликту на Украине.

Глава Госдепартамента посочувствовал украинцам, заявив, что "они очень сильно пострадали, <...> после чего-то подобного трудно даже говорить об уступках". Однако нет иного способа, кроме как признать утрату территорий, чтобы "предотвратить еще большие страдания".

Не далее как 3 марта предводитель киевского режима Владимир Зеленский уверял, что никогда не признает присоединение Россией территорий, даже если это потребуется для заключения мирного соглашения. Зеленский объяснил это тем, что "люди захотят восстановить справедливость".

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что президент США Дональд Трамп понимает: будет трудно требовать от Москвы территориальных уступок в пользу Украины. Хотя, как обещал сам американский политик, вашингтонская администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше".