Увеличилось число жертв массированной атаки дронов на Россию

Мужчина, пострадавший из-за атаки дронов в Видном, умер в больнице, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По данным Mash, это 50-летний сотрудник "Мираторга". Он умер в больнице Видного — врачи четырежды запускали его сердце. Ранее было известно об одном погибшем. По некоторым данным, это охранник "Мираторга", который курил на улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения дронов в Подмосковье выплатят миллион рублей. В Видном пострадали трое детей из разных домов, младшему пострадавшему — год, другим — три года и 17 лет.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что это была самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву.

Меж тем возбуждено уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом рассказала во вторник, 11 марта, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, что в ночь на 11 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских дронов над регионами России.