Песков предостерег от розовых очков из-за отказа США помогать Киеву

Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки в свете приостановки Соединенными Штатами военной помощи Украине. С таким предостережением выступил во вторник, 11 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, "всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему". Даже в случае остановки западных поставок Киеву, у Украины останется еще очень много оружия, поэтому в России "мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы".

Песков также заявил, что у российских бойцов все получается в ходе специальной военной операции, независимо от того, будет ли отключена на Украине спутниковая система американского бизнесмена Илона Маска Starlink или нет, сообщает ТАСС.

Оказание военной помощи Киеву было прекращено Вашингтоном после скандала в Белом доме: президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс, принимая главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинили его в неблагодарности и потребовали реальных шагов к миру. Не удовлетворившись ответом гостя, хозяин Овального кабинета выставил Зеленского вон, так и не подписав с ним соглашение по украинским полезным ископаемым.

9 марта Трамп отмечал, что власти Украины демонстрируют пока недостаточно желания для мирного урегулирования конфликта. При этом политик допустил, что желаемые Вашингтоном проявления можно будет наблюдать "в течение следующих двух или трех дней".