Благодаря дерзкой операции бойцов сводного штурмового отряда ВС России у Суджи Курской области нарушена система управления обороной украинских националистов. Об этом во вторник, 11 марта, сообщает ТАСС.

В ходе этой операции российские военные, преодолев около 15 километров по трубопроводу, внезапно для противника вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ у Суджи и обеспечили прорыв обороны наступающими российскими войсками с встречных направлений.

Благодаря этой операции была нарушена система управления обороной ВСУ по всей линии боевого соприкосновения с противником в Курской области.

Между тем военнослужащий 82-й бригады ВСУ, которого цитирует The Washington Post, подтвердил, что Вооруженные силы России контролируют маршруты снабжения украинской армии в Курской области. Боец ВСУ признал, что "ситуация сложная", поскольку российские военные "давят со всех сторон".

При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области, хотя и выбрал для этого расплывчатую формулировку. По словам Сырского, "подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны".