Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал прилеты украинских дронов на Москву и прочие регионы России. Отметим, что, по словам столичного мэра Сергея Собянина, это была самая массированная атака. Слуцкий подчеркнул, что беспилотники пытались ударить не только по гражданским зданиям, но и по объекту атомной энергетики.

"БПЛА летели не только на Москву и Подмосковье, но и в сторону Курчатовской АЭС. Не раз говорил, что Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм и шантаж... Мировое сообщество должно перестать закрывать глаза на террористическую суть режима в Киеве", - приводит слова Слуцкого ТАСС.

Кстати, МИД России связал массовую атаку дронов на Москву с приездом генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. По словам Марии Захаровой, это "глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла, — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе".

Напомним, что в ночь на 11 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских дронов над регионами России.