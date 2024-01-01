В России будут блокировать продажу фальсифицированных лекарств

Правительство России создало условия для запуска механизма, исключающего возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Об этом во вторник, 11 марта, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как уточняется на официальном сайте правительства, механизм запустят в России 1 июня. Он предусматривает взаимодействие системы мониторинга движения лекарственных препаратов с кассовыми аппаратами фармацевтических организаций.

Благодаря этому в режиме реального времени можно будет блокировать продажу препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен, или препаратов, выведенных из оборота.

Дополнительная мера предосторожности — это проверка работниками аптек перед продажей препарата кода идентификации и глобального идентификационного номера.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что в перечень жизненно необходимых лекарств внесли еще 18 препаратов — они, в частности, необходимы для лечения сложных и угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов.

В конце 2024 года было решено направить российским регионам около 5,5 миллиарда рублей на борьбу с сахарным диабетом. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринологических центров, а также медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом. Реализовать эту масштабную программу поручил глава государства Владимир Путин.