Изменившийся Филипп Киркоров отказался от пластических операций

В последнее время Филипп Киркоров сильно изменился. Поп-король заметно похудел, тело покрыл татуировками, сменил прическу. Сам исполнитель не скрывает, что метаморфозы с телом случились в результате пластических операций. Пару лет назад Филипп Киркоров прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата. Хирург Тимур Хайдаров, с которым работал артист, откачал ему 30 литров жира.

Однако сейчас певец утверждает, что принял решение больше не ложиться под нож пластического хирурга, а намерен поддерживать форму исключительно с помощью правильного питания и тренировок, передает "Пятый канал".

"На этом все. Больше некуда, ничего", - коротко объявил Филипп Киркоров.

Однако свежие фотографии артиста всерьез напугали его поклонников. В Сети многие фанаты судачат, что певец буквально тает на глазах. Некоторые интернет-пользователи предполагают, что Филипп Киркоров увлекся популярным среди мировых знаменитостей средством для диабетиков, с помощью которого здоровые люди стремительно теряют вес.