Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прямо подтвердить или опровергнуть публикации о том, что в Москву якобы едет специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля заявил, что своевременно проинформирует общественность о возможности контактов президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом.

Песков также напомнил, что на 11 марта в Джидде запланированы переговоры между представителями США и киевского режима — в Москве ожидают, что "каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей мирного урегулирования, проинформирует нас" о ходе и итогах этой встречи, сообщает РИА Новости.

Ранее в Службе внешней разведки России предупредили, что далеко не всем по душе мирные планы Соединенных Штатов. В Лондоне крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что определенные развязки по итогам встреч российских и американских политиков в Эр-Рияде и Стамбуле уже наметились, хотя по-прежнему "сохраняется большое количество вопросов".