Подразделениями группировки войск "Север" освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

К слову, в ночь на 11 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских дронов: 91 БПЛА – над Московской областью, 126 БПЛА – над Курской областью, 38 БПЛА – над Брянской областью, 25 БПЛА – над Белгородской областью, 22 БПЛА – над Рязанской областью, десять БПЛА – над Калужской областью, восемь БПЛА – над Липецкой областью, восемь БПЛА – над Орловской областью, шесть БПЛА – над Воронежской областью и три БПЛА – над Нижегородской областью

Меж тем российские войска практически вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью. Как сообщил военный эксперт Ян Гагин, действия ВСУ позволили российским войскам успешно наступать на курском участке фронта.

Ранее сообщалось о бегстве частей ВСУ из Курской области. Операторы беспилотников обнаружили большую группу украинских боевиков, пытавшихся укрыться в здании. Подразделение ВСУ было уничтожено ударным дроном.