Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Видном Московской области.

Генсек ОБСЕ возглавляет делегацию, прибывшую в Россию во вторник, 11 марта. Принимающая сторона предоставила ему возможность лично удостовериться в том, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и обычным жилым домам, нацеливаясь на мирных жителей.

Как сообщает ТАСС, делегация ОБСУ и сам Синирлиоглу осмотрели жилой дом в западном квартале Видного, который получил повреждения от обломков украинского дрона. По уточненным данным подмосковного Минздрава, жертвами ночной атаки стали два человека, еще 18 человек получили ранения и травмы.

Глава МИД России Сергей Лавров указал делегации ОБСЕ, что все цели и принципы, на которых зиждется эта организация, и которые были согласованы консенсусом, грубо нарушаются и игнорируются действиями киевского режима.

В российском Министерстве обороны уточнили, что в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов, стремившихся ударить по нашей земле. Из них 91 БПЛА был перехвачен над территорией Московской области.

О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину. В связи с этим в Кремле напомнили про важное различие российской армии и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по жилым домам и мирному населению.