Ляйсан Утяшева: "Та самая страшная дата..."

Ляйсан Утяшева вспомнила о том, что сегодня, 11 марта, печальная дата в ее жизни. Бывшая гимнастка потеряла мать. Несмотря на то, что прошло более десяти лет, Ляйсан не может смириться с потерей родного человека. По такому печальному поводу Утяшева выложила трогательную запись в своем официальном телеграм-канале.

"Я, как малыш, проснулась и плачу. Еще не поняла какой день... Будто разбудило что-то больное. И вдруг осознание – эта та самая страшная дата… когда ты ушла… мама… 13 лет, как не могу обнять тебя. Да, мы плачем по себе. Прочитала уже море книг о том, что не надо плакать и надо отпускать… Да, все понимаю…

Учимся этой мудрости… Но маленький ребенок во мне очень соскучился и хочет на ручки... к маме", - написала безутешная Ляйсан.

В заключение она призвала всех подписчиков как можно чаще демонстрировать близким любовь и поддержку. "Берегите каждое совместное мгновение", - написала Утяшева.

Кстати, в то тяжелое время, когда Ляйсан осталась без матери, ее поддерживал друг Павел Воля. Лишь со временем их отношения переросли во что-то большее. Сейчас супруги воспитывают сына Роберта и дочь Софию.