Житель Белгородской области задержан за попытку теракта

Жителя Белгородской области задержали по подозрению в подготовке террористического акта в городе Валуйки и отравления военнослужащих российской армии Об этом во вторник, 11 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как уточнило ведомство, пресечена преступная деятельность гражданина России 1976 года рождения, уроженца Белгородской области. Его взяли с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории региона.

Спецслужба выяснила, что злоумышленник наладил контакт с запрещенной в России террористической организацией, по заданию которой собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военных — эти сведения применялись врагом для нанесения ударов по ВС России.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Еще одно уголовное дело о террористическом акте возбудил Следственный комитет России после массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. Представитель Следкома Светлана Петренко рассказала, что следователям предстоит установить обстоятельства случившегося, а действиям всех причастных к преступлению лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Тем временем житель Севастополя, пытавшийся устроить теракт, уже получил свой приговор. Злоумышленник по заданию военной разведки Украины готовился подорвать офицера Черноморского флота. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.