Трое погибших, СК завел дело о теракте: последние данные об атаке дронов на московский регион

Несколько часов спустя после атаки беспилотников на Москву люди все еще ожидают на улице, пока специалисты сделают свою работу. Силами ПВО дроны были сбиты, но следователям необходимо собрать все улики преступления против мирного населения столицы, а коммунальщикам ликвидировать последствия.

Никто из жителей многоэтажки на Домодедовской улице не пострадал. Само здание получило незначительные повреждения.

"Будут приняты меры к восстановлению остекления и кровельного покрытия. Улицы не перекрыты, но службы работают здесь на месте для того, чтобы вот эти небольшие механические повреждения ликвидировать", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Горожане на произошедшее реагируют без паники. ПВО не подводят. Причем на помощь им приходят и сами граждане. В Каширском районе 52-летний бывший военный из охотничьего ружья сбил БПЛА, летевший на Москву. И тем самым, возможно, спас не одну жизнь.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу", - написал в телеграме мэр Сергей Собянин.

Чуть позже в Минобороны уточнили данные: перехвачен и уничтожен 91 дрон. Этот налет был организован по принципу DDOS-атаки с целью перегрузить систему ПВО столицы.

Вызовы в экстренные службы о налете дронов поступили из почти 15 городов Подмосковья. Самый большой ущерб - в Ленинском городском округе, Домодедове и Раменском. В Домодедове после падения беспилотника начался пожар на парковке одного из предприятий. Погиб 38-летний охранник, позже скончались еще двое сотрудников. Раненых в местной больнице посетил губернатор области Андрей Воробьев. Всего в Подмосковье пострадали 18 человек, трое из которых - дети. Шестеро раненых остаются в больницах.

Дроны были начинены мелкими поражающими элементами - шариками диаметром 7 миллиметров. Это - тактика террористов. Чтобы увеличить количество жертв именно среди гражданского населения. Для военных объектов такая начинка большой опасности не представляет. Последствия налета дронов ВСУ в Видном показали генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве.