Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки беспилотников в Подмосковье

Коммунальные службы начали ликвидировать последствия атаки беспилотников в Подмосковье. В Видном пострадали сразу несколько домов. Там жильцам предоставили временное размещение и все самое необходимое.

"Мы уже организовали средства размещения, автобус здесь стоит. Можно чай попить, кофе, и мы сопроводим спокойно, нам нужно переждать то время, пока будет восстанавливаться жилье", - говорит Станислав Каторов, глава Ленинского городского округа Московской области.

Окна выбиты взрывной волной, стекла разлетелись на десятки метров, фасады зияют пустыми проемами. Балконы частично разрушены, бетонные плиты треснули, а металлические ограждения погнуты и сорваны. Внутри квартир - полный хаос: вещи разбросаны, сломана мебель, видны следы огня и копоти.

Для тех, кто остался без крова, администрация организовала временное размещение в ближайшей гостинице. Здесь же на месте развернут штаб помощи: волонтеры раздают воду, горячий чай и еду, а также консультируют пострадавших.

"Первая группа помогает пострадавшим, подводит их к штабу. В штабе собираются данные у людей, у которых пострадало недвижимое и движимое имущество. Вторая группа опрашивает пострадавших жителей на придомовых территориях и предлагают им также пройти в штаб и передать свои показания. Третья группа ребят работает в самых пострадавших квартирах, помогают с уборкой стекла, мебели и предметов личного интерьера", - рассказал Илья Сенчуров, начальник отдела по работе с молодежью, руководитель волонтерского подразделения "Волонтеры Подмосковья".

Повреждено также много машин. Сейчас власти собирают данные обо всех, кому потребуется какая-либо помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении жилых помещений. Он пообещал, что все пострадавшие получат максимум внимания.