Сразу 10 столичных технопарков впервые открыли свои двери для всех желающих

Впервые в акции "День без турникетов" принимают участие московские технопарки. Лучшие предприятия распахнули двери и приглашают всех в гости совершенно бесплатно, нужно лишь зарегистрироваться на сайте. Все расскажут, покажут. Впечатления и новые знания гарантированы, причем в самых разных областях.

На производстве сверхпроводящих лент зарождается энергетика будущего. Они передают ток почти без потерь. Используют их везде: от городских электросетей до самолетов. Одна лента толщиной как лист бумаги может заменить целую линию электропередачи.

"В мире не так много компаний, которые производят этот продукт. В России никто, кроме нас, этим не занимается. Мы занимаем некое уникальное положение на рынке", - рассказал Вадим Амеличев, технический директор компании-резидента технопарка "Слава".

В технопарке "Слава" действительно есть на что посмотреть - современное высокотехнологичное оборудование и различные лаборатории. В одной из них, к примеру, создают лекарства от эпилепсии. Значимость переоценить сложно, учитывая, что компания занимается импортозамещением важнейших лекарств.

В технопарке работает около 60 предприятий разной направленности. Помимо помещений и различных льгот, технопарк предоставляет им возможность использовать нанотехнологии, чтобы делать свою продукцию лучше.

В этом году к акции "День без турникетов" присоединись 100 компаний-резидентов. Все это уникальные объекты, куда в обычные дни простому человеку попасть невозможно.

"Технопарков в столице будет больше - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Именно для этого мы проводим форум технологической инфраструктуры. На нем мы подробно разберем новые концепции и расскажем о тех площадках, которые откроются в ближайшее время", - заявила Кристина Кострома, руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Технопарки Москвы – это целый мир, где рождаются новые технологии, от лекарств будущего до деталей космических приборов. И увидеть это может каждый, пройдя через турникет, который в этот день открыт для всех.