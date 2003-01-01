Полторы сотни редких работ русских художников представили на выставке в Москве

На этой выставке что ни картина - то открытие. Имена всех авторов хорошо известны, а вот их работы, представленные здесь, знают единицы. И все потому, что в музеях они никогда не выставлялись, хранились в частных коллекциях. Главный живописный эксклюзив - картина Виктора Васнецова "Богомольцы".

"Вероятно, полотно было написано непосредственно в Париже на выставке, в которой участвовал Виктор Михайлович Васнецов во время его пребывания во Франции. И, вероятно, картина там же была продана и осталась бытовать где-то за границей", - рассказала Юлия Чайкина, эксперт НИНЭ им. Третьякова.

И только в 2003 году "Богомольцев" представили на аукционе "Сотбис" как полотно неизвестного русского художника. Шедевр приобрел один знаток искусства, он и понял, что картину явно написал именитый и очень талантливый человек.

Атрибуцию проводили в Русском музее. Определение авторства осложнялось тем, что ни фамилии, ни даже инициалов на холсте не было. Лишь одна еле заметная надпись в правом нижнем углу. Она и помогла искусствоведам.

"Поющие в Париже". Эта надпись натолкнула на мысль об одной из ранних работ Васнецова - "Поющие и нищие" из собрания Вятского художественного музея. Она схожа по стилистике с "Богомольцами". Да и в целом для многих картин Васнецова характерна религиозность, фольклорность, яркие детальные образы. А в центре его полотен часто находятся былинные или сказочные персонажи.

Но одного лишь сходства с другими работами Васнецова было недостаточно. Провели масштабное исследование. Когда авторство художника подтвердилось, резко выросла оценочная стоимость полотна - с пятидесяти тысяч долларов до полутора миллионов.

"Для аукциона на Западе это нормальная цена для такого большого профессионально выполненного полотна неизвестного художника. Конечно, когда он приехал в Россию, получил атрибуцию и стало известно, что это за вещь, ее цена выросла. Потому что это работа художника первого ряда, профессионально выполненная", - отметила Ольга Русакова, управляющий директор Московского аукционного дома.

Впрочем, "Богомольцы" Васнецова - далеко не единственная картина на выставке, которая заслуживает внимания. Например, впервые представлен этюд Ильи Репина "Ширяев буерак на Волге" к знаменитому масштабному полотну "Бурлаки на Волге". Или миниатюрная картина Ивана Айвазовского, которая больше напоминает фотографию. Настолько точно прописал каждую деталь художник. И всего таких уникальных полотен около 140.