Линия фронта ВСУ обрушилась: подробности операции "Поток"

Спецоперация носила кодовое название "Поток". Целую неделю фактически полк солдат, с провизией и полным боекомплектом, согнувшись, двигался к своей цели - в тыл врага. И даже записывали поздравления для родных, которые отослали, вернувшись в расположение своей части.

В трубу газопровода, диаметр которого всего-то полтора метра, зашли в районе Большого Солдатского. А вышли в Кубатках - за спинами украинских боевиков.

Сказать, что противник не ожидал такого маневра, - это значит не сказать ничего.

"В течение четырех суток был произведен завод, более 800 человек. Ждали команду. После получения команды вышли на поверхность. Сразу вошли в промышленную зону. Заняли ее, начали вытеснять противника. Противник не ожидал этой операции, был дезориентирован, у него началась паника", - рассказал боец с позывным "Зомби".

Одиннадцатая бригада ВДВ, тридцатый полк, штурмовики из батальонов "Ветераны" и "Восток", группа "Аида" спецназа "Ахмат" - подразделения, чьи герои добровольно согласились на выполнение авантюрного задания. Выйдя на поверхность, начали наступление сразу по пяти направлениям. 800 парней обратили в бегство многотысячную группировку ВСУ. Результат - курский фронт для украинской армии рухнул.

Минобороны России: "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России сегодня прибыл в расположение группировки войск "Курск". На командном пункте Валерий Герасимов заслушал доклады. Отметив успехи наших соединений, он отдал указания о дальнейших действиях. И в завершение визита вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам.