Песков: Атака дронов ВСУ может помешать наметившейся тенденции к переговорам

Киевский режим очередным массовым налетом беспилотников на Москву может пытаться подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию. Такое заявление сделал во вторник, 11 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, пока о самих переговорах речь не идет — в Саудовской Аравии сейчас "американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам".

Хотя "здесь пока нечего срывать", все-таки "то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да", признал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что необходимые подготовительные меры относительно отражения атаки беспилотников со стороны Украины были проведены заблаговременно, сообщает ТАСС.

Ранее последствия атаки украинских беспилотников в Подмосковье продемонстрировали генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что все цели и принципы организации грубо нарушаются и игнорируются действиями киевского режима.

Тем временем в Джидде проходят американо-украинские переговоры, одной из центральных тем которых является мирное урегулирование конфликта на Украине. В Кремле отметили, что "американская сторона, которая занимается поиском путей мирного урегулирования, проинформирует нас" о ходе и итогах этой встречи.