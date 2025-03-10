Apple Inc. готовит масштабное обновление программного обеспечения

Обновление ПО, которое планируется позднее в этом году, кардинально изменит внешний вид операционных систем Apple. Изменения коснутся стилей иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок, сообщает Bloomberg.

В частности, компания работает над упрощением способов навигации и контроля устройств. Сообщается, что новый дизайн основан на ПО шлемов смешанной реальности Vision Pro.

Ключевая цель обновлений - сделать операционные системы на различных устройствах более похожими и единообразными. Изменения будут представлены в версиях ПО iOS 19, iPadOS 19, а также macOS 16. В случае компьютеров Mac обновление ПО станет самым масштабным с 2020 года, когда Apple представила операционную систему Big Sur, в случае iPhone - самым серьезным со времен iOS 7 в 2013 году.

Напомним, что осенью прошлого года Компания Apple анонсировала умные iPhone 16 с новым дизайном. Так, был представлен базовый iPhone 16 и модель с увеличенным экраном iPhone 16 Plus, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Смартфоны оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает новые стройства на 40% быстрее по сравнению с прошлогодним Apple 15. Компания обновила камеры устройств до 48 мегапикселей, добавила технологии контроля за ней, а также увеличила время работы батареи.