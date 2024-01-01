Кремль объяснил, почему Россия хочет стабильности в Сирии

Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хотела бы видеть его стабильным. Такое заявление сделал во вторник. 11 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Сирии.

Как пояснил официальный представитель Кремля, дестабилизация или дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом. При этом "мы хотим видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной".

Россия не остается в стороне от событий в ближневосточном регионе — мы "ведем контакты с другими странами по сирийской проблематике", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее в нескольких регионах Сирии вспыхнули протесты представителей алавитского меньшинства, которое продолжает поддерживать Башара Асада — сирийского президента, которому в конце 2024 года пришлось бежать из страны на фоне государственного переворота.

Президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики стал Ахмед Шараа. В феврале российский лидер Владимир Путин, пообщавшись с ним по телефону, подчеркнул принципиальную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также выразил готовность помочь ближневосточному государству с гуманитарной точки зрения.