В СНБО назвали цель атаки дронов на Москву

Украинские военные предприняли массированные атаки на Москву и Подмосковье с применением беспилотников, чтобы подать "сигнал" России. Такое заявление сделал во вторник, 11 марта, руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

По утверждению Коваленко, которого цитируют украинские средства массовой информации, ВСУ направили сотни дронов на российские регионы, в том числе свыше 90 БПЛА — на Москву, чтобы послать "сигнал" властям России Путину о необходимости прекращения огня в воздухе.

Предполагается, что 11 марта на американо-украинских переговорах в Джидде будет поднят вопрос моратория на воздушные удары в рамках конфликта России и Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что действия Киева способны "изрядно подпортить наметившуюся тенденцию" к возобновлению мирных переговоров. Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента России, "здесь пока нечего срывать".

При этом Песков указал, что ночная атака дронов продемонстрировала важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по жилым домам.