Число погибших после ударов украинских дронов на Москву и область возросло до трех человек. О новой жертве сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем официальном телеграм-канале.

"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли", - написала Хрусталева. Также она выразила свои соболезнования родным и близким и пообещала необходимую помощь семьям.

Меж тем генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Видном Московской области. делегация ОБСУ и сам Синирлиоглу осмотрели жилой дом в западном квартале Видного, который получил повреждения от обломков украинского дрона. Глава МИД России Сергей Лавров указал делегации ОБСЕ, что все цели и принципы, на которых зиждется эта организация, и которые были согласованы консенсусом, грубо нарушаются и игнорируются действиями киевского режима.