Москвичам пообещали "откат в зиму" после аномального тепла

Жителей Москвы и Московской области после рекордно теплых мартовских дней ожидает ощутимое похолодание и снег. Об этом предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как рассказал эксперт в интервью kp.ru, "откат в зиму для Москвы и Подмосковья видится в выходные дни", когда столбики термометров понизятся, ведь "март — это все-таки не совсем весенний месяц". Более того, к понедельнику, 17 марта, может выпасть снег.

Однако, успокоил Шувалов, это продлится недолго. В целом март, а следом за им и апрель продемонстрируют температурный уровень, превышающий климатическую норму. По прогнозам, к концу второй декады марта дневные температуры снова будут достигать десяти градусов тепла.

Метеоролог Евгений Тишковец согласен с тем, что в предстоящие выходные предстоит "последний визит зимы". Специалист рассказал, что холодный фронт в субботу принесет заряды мокрого снега и понижение температуры до минус двух градусов ночью и не более семи градусов тепла днем.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в XXI веке в нашей стране нередко фиксируются максимальные значения температуры воздуха в разные месяцы. Это доказывает сильнейшее влияние глобального потепления на российский климат.