Дерматолог сообщил об опасности пробников косметики

Дерматолог Александра Филева рассказала, что пробники косметики в магазинах являются потенциальным источником инфекций. Каждый день к пробнику прикасается огромное количество людей, которые оставляют на них собственную микрофлору, причем это как безвредные, так и потенциально опасные вирусы, грибки и бактерии.

Несмотря на то, что женщины наносят продукцию пробников на кисти рук, по словам эксперта, риск заражения все равно сохраняется. "Достаточно коснуться губ рукой, на которой остались частицы инфицированной помады, или потереть глаза после тестирования теней, чтобы возбудитель попал на слизистую оболочку и начал активно размножаться", - сообщил эксперт.

Риск заражения возрастает, если на коже есть царапины или микротрещины. А еще под угрозой люди с ослабленным иммунитетом и аллергики.

Дерматолог посоветовала, что во избежание неприятных последствий образцами косметики следует пользоваться осторожно. Так, средства для лица лучше тестировать на внешней стороне ладони, а помады, бальзамы и другие средства для губ наносить на салфетку. Причем перед использованием пробников важно оценить их состояние: если они выглядят неопрятно, то лучше вообще его не трогать, передает "Газета.ру".

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