Инициативы о введении иностранного миротворческого контингента на Украину выглядят как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного". Об этом заявил во вторник, 11 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат поинтересовался, что пришлось бы охранять этим миротворцам: "Остатки киевского неонацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, язык, средства массовой информации, запретил украинскую каноническую православную церковь?".

Лавров предложил сначала добиться прекращения этой расистской практики киевского режима, поскольку "иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного", сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что Украину ожидает полный крах государственности — это неизбежно, поскольку власти страны сосредоточились "на личном обогащении за счет народа, заигрывании с неонацизмом".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, адресуясь к "нелегитимным скоморохам", что "единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими".