В ночь на вторник, 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как заявили в Министерстве обороны России, ВСУ сделали это для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. Ведомство подчеркнуло в своем Telegram-канале, что расчеты противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы ВС России сорвали планы киевского режима.

В совокупности за ночь были обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, включая шесть ударных БПЛА в районе Курской атомной электростанции. Однако имеются погибшие и раненые мирные жители.

По уточненным данным, в результате этой атаки погибли три человека. Подмосковное Министерство здравоохранения сообщало о 18 раненых, включая детей.

Глава Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности Украины (СНБО) Андрей Коваленко утверждал, что Киев устроил эту массированную атаку дронов, чтобы послать "сигнал" властям России о необходимости прекращения огня в воздухе.