Кушанашвили высказался о разводе Ивлеевой

Отар Кушанашвили признался, что относится с сочувствием к Анастасии Ивлеевой, чья карьера после "голой" вечеринки оставляет желать лучшего. Журналист считает неправильным то, что многие отечественные знаменитости выставили ее "причиной всех зол". Он высказал мнение, что так могут поступать только трусливые люди.

Однако в своем фирменном стиле телеведущий назвал Настю Ивлееву "хорошей мразью" и "редкой доброй тварью". Кушанашвили прокомментировал и ее брак. Он не стал питать лишних иллюзий относительно этого союза. По его мнению, через девять месяцев Ивлеева разведется. Отар Кушанашвили разоткровенничался в интервью YouTube-каналу "Прудько среди своих".

Напомним, Настя Ивлеева была замужем дважды. В 2019 году она вышла замуж за рэпера Элджея. Однако два года спустя развелись. И вот в конце 2024 года блогерша снова пошла под венец. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманск,а свадебное путешествие провели в Заполярье.