Очевидец об атаке украинских БПЛА на жилые дома: дроны летели целенаправленно в дома

Утром 11 марта силами ПВО была отбита самая массированная атака украинских беспилотников на Москву, сбито около 100 дронов. Жертвами атаки стали три человека.

Житель города Видное рассказал, что украинские беспилотники намеренно целились в жилые дома. Атака велась целенаправленно и с расчетом на жертвы среди мирных граждан. Это подтверждают найденные в разрушенной дроном квартире поражающие элементы — маленькие шарики, картечь.

"Люди говорят, что это был исключительно акт террора, направленный на то, чтобы посеять панику, чтобы были жертвы. Не военные объекты подвергались атаке, целенаправленно кошмарится местное население", — уверен очевидец.

Мужчина ответил, что дроны летели не беспорядочно, а "целенаправленно в жилой квартал". При чем в том районе нет никаких военных объектов.

О том, что БПЛА атаковавшие Подмосковье, целились именно в людей, ранее заявил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он так же указывал на найденные на месте падения дронов поражающие элементы.

По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт". В Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей, погибли три человека, передает РИА Новости.